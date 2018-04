Panarin utišal navijače Washingtona

New York, 13. aprila - Hokejisti Washingtona in njihov prvi zvezdnik Rus Aleks Ovečkin v zadnjih letih pred vsako končnico severnoameriške profesionalne lige napovedujejo boj za naslov prvaka, a so v lovu za uspehom venomer neuspešni. Tudi tokrat so končnico slabo začeli, že v prvi tekmi proti Columbusu so izgubili prednost domačega igrišča, gosti so zmagali s 4:3.