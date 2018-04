Mineva 200 let od rojstva domnevno prve slovenske pesnice Fanny Haussmann

Ljubljana, 16. aprila - Pred 200 leti se je v avstrijskem Brucku an der Mur rodila Franziska Maria Elisabeth Haussmann, znana kot Fanny Haussmann, in v literarno zgodovino zapisana kot prva slovenska pesnica. Njena osebnost in ustvarjanje sta še danes zavita v skrivnost. Odprto ostaja tudi vprašanje, ali je v resnici avtorica pesmi, pod katere je podpisana.