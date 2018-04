Ljubljana, 13. aprila - V tako zaostrenem ozračju, kot ga je minulo sredo med ZDA in Rusijo povzročila sirska kriza, je naravnost noro, bolno in ne le bolestno-narcisoidno tvitniti: "Rusija, pripravi se, priletele bodo [rakete], lepe in nove in 'pametne'," v Delu piše Damijan Slabe.