Ljubljana, 13. aprila - Policijski inšpektor Simon Sušanj in vodja gasilske operative Andraž Šifrer bosta danes ob 11. uri pred Gasilsko reševalno službo Kranj, na Bleiweisovi cesti 34 v Kranju, dala izjavo za medije o primeru pešca, ki je v nedeljo stekel pred vozilo na interventni vožnji, in nevarnosti takšnega početja, so sporočili s Policijske uprave Kranj.