Namerno stekel pred vozilo na nujni vožnji

Kranj, 13. aprila - Gorenjski prometni policisti so na podlagi prijave Gasilsko reševalne službe Kranj ta teden preverjali nezaslišano dejanje pešca, ki je v nedeljo okoli 21.17 na Polici pri Naklem pri rdeči luči na semaforju za pešce nenadoma stekel pred gasilsko vozilo na nujni interventni vožnji in čez cesto, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.