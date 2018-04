Obrambna ministrica in ilirskobistriški župan odprla nov most na cesti pri Knežaku

Pivka, 12. aprila - Na Baču pri Knežaku sta danes obrambna ministrica Andreja Katič in župan občine Ilirska Bistrica Emil Rojc odprla most na lokalni cesti Bač-Koritnice. Za zaščito pred poplavami so uredili tudi hudournik, obnovili pa so tudi del cestišča, so zapisali na spletni strani obrambnega ministrstva.