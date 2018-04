Večer: Odgovorni (13. 4.)

Maribor, 12. aprila - Marjan Kramar, Draško Veselinovič, Matjaž Kovačič, Mitja Gaspari, Marko Kranjec, Franc Križanič, Gregor Virant, Goran Klemenčič, Janševa in Pahorjeva vlada, vlada Alenke Bratušek, tudi aktualna Cerarjeva in Banka Slovenije so politično odgovorni za bančno luknjo. Bankirji tudi odškodninsko in kazensko, v Večeru piše Jelka Zupanič.