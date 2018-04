TV Slovenija: Zaradi nepravilnosti v Ekosistemih ovadena inšpektorja

Straža, 12. aprila - Inšpekcija za javno upravo je po poročanju Televizije Slovenija ugotovila, da okoljski in gradbeni inšpektor kljub številnim prijavam in opozorilom več let nista uspešno in učinkovito v skladu s pooblastili ukrepala zoper lastnike predelovalnice odpadkov Ekosistemi v Straži pri Novem mestu, ki je nato julija lani zgorela. Inšpektorat ju je ovadil.