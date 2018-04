Rusija ne bo sprejela rezultatov OPCW, če ne bo dobila vzorcev

Moskva, 12. aprila - Rusija je danes napovedala, da ne bo sprejela rezultatov preiskave Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) glede napada na nekdanjega ruskega vohuna in njegovo hčer v Veliki Britaniji 4. marca, če ruski strokovnjaki ne bodo dobili dostopa do vzorcev, ki so bili uporabljeni v preiskavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.