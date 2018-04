Ptuj, 12. aprila - Svojci od torka pogrešajo 51-letno Mileno Obran iz Moškanjcev, ko je peš odšla proti naselju Tibolci. Pogrešana je suhe postave in visoka 167 centimetrov. Ima rjave oči, svetlo polt in kratke sive lase. Oblečena je bila v zeleno-rjavo jakno, siv spodnji del trenerke, obute ima rjave pohodne čevlje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.