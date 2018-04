Vraničar Ermanova s komisarjem Katainenom o krepitvi ekonomske in monetarne unije

Ljubljana, 12. aprila - Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je danes srečala s podpredsednikom Evropske komisije Jyrkijem Katainenom, pristojnim za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost. Govorila sta o krepitvi ekonomske in monetarne unije, pogajanjih glede večletnega finančnega okvira EU po letu 2020 in Evropskemu skladu za strateške naložbe.