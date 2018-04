Trump nekoliko umiril retoriko glede Sirije

pripravil Mihael Šuštaršič

Washington/Damask/Moskva, 12. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je po nizu grozečih tvitov v zadnjih dneh danes le nekoliko umiril retoriko in nakazal, da se morda še ne bo tako kmalu odločil za vojaško posredovanje v Siriji. Moskva in Damask pa sta ga danes znova pozvala k zadržanosti in posvarila, da bi kakršnokoli posredovanje v Siriji le "še bolj destabiliziralo regijo".