V prostorih državnega zbora prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 12. aprila - Ljubljanske policiste so nekaj pred 11. uro obvestili o sumljivi pošiljki, ki so jo prejeli v prostorih državnega zbora v Šubičevi ulici v Ljubljani. V kuverti je bil zapakiran zrezek, priloženo je bilo tudi podpisano pismo pošiljatelja, so sporočili ljubljanski policisti. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.