V MGLC razstava del ameriškega režiserja Davida Lyncha

Ljubljana, 13. aprila - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) bodo drevi odprli razstavo Ogenj na odru, ki bo predstavila likovno ustvarjanje ameriškega režiserja, scenarista, fotografa, slikarja in glasbenika Davida Lyncha. Poudarek bo na seriji litografij in izboru Lynchevih slik iz poznih 80. in zgodnjih 90. let minulega stoletja.