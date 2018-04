Štiri leta po prometni nesreči staršev rojen kitajski deček

Peking, 12. aprila - Nadomestna mama iz Laosa je decembra lani rodila kitajskega dečka, ki je luč sveta uzrl štiri leta po smrtonosni prometni nesreči svojih staršev, poročanje kitajskih medijev danes povzemajo tuje tiskovne agencije. Starši pokojnih so sprožili pravno bitko, da so dobili dostop do oplojenih zarodkov umrlega para.