Na motovunskem filmskem festivalu namesto države tokrat partner mesto

Motovun, 13. aprila - Na filmskem festivalu v hrvaškem Motovunu, ki bo letos potekal od 24. do 28. julija, bo namesto države tokrat partner mesto, in sicer Berlin. Na "hribu filmov" bo nemška prestolnica predstavljena prek filmov in umetnikov ter slik in zvokov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.