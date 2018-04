Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 12. aprila - Na Ljubljanski borzi se je indeksi SBI TOP povzpel nad gladino, vlagatelji pa so ustvarili skoraj 4,75 milijona evrov prometa. Z delnicami Zavarovalnice Triglav so opravili 2,04 milijona evrov prometa, od tega en posel s svežnjem v vrednosti 170.000 evrov. Tudi s Krkinimi delnicami so vlagatelji opravili posel s svežnjem v vrednosti 360.000 evrov.