Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 12. aprila - Vlada je danes sprejela nacionalni reformni program za 2018, ki ga bo do 15. aprila poslala Evropski komisiji. Švicarski družbi Lonstroff je odobrila skoraj 675.000 evrov spodbude in se seznanila, da se bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek v torek na temo Mercator sestal s kolegi iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore.