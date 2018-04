Inšpektorat za javni sektor lani za četrtino povečal število rešenih zadev

Ljubljana, 12. aprila - Vlada se je seznanila s poročilom o delu inšpektorata za javni sektor v letu 2017. V poročilu so podani rezultati dela upravne inšpekcije in inšpekcije za sistem javnih uslužbencev, statistični kazalci o delu obeh inšpekcij pa so ugodni, saj se je število rešenih zadev povečalo za 27 odstotkov, hkrati pa se je zmanjšal obseg zaostankov.