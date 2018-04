Bruselj razpisuje študentski natečaj za prispevke o evropskih projektih

Bruselj, 12. aprila - Evropska komisija vabi študente novinarstva iz vseh držav EU, da v okviru natečaja Youth4Regions pošljejo svoje članke ali video prispevke o projektih, ki so bili financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali kohezijskih skladov. Prispevke v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU zbirajo do 29. junija, so danes sporočili v Bruslju.