Retrospektiva Tomislava Gotovca v Mestni galeriji Ljubljana

Ljubljana, 12. aprila - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli retrospektivno razstavo hrvaškega umetnika Tomislava Gotovca (1937-2010). Pod naslovom Ne sprašujte, kam gremo prinaša vpogled v 60-letno delovanje tega vsestranskega umetnika, pionirja na področju različnih medijev, od eksperimentalnega in strukturalističnega filma do hepeningov, akcij in performansov.