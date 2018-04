New York odpustil Hornaceka

New York, 12. aprila - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA New York Knicks je odpustilo trenerja Jeffa Hornaceka, ker mu ekipe ni uspelo pripeljati v končnico. Tam Newyorčani niso bili že pet let. V sporočilu kluba je bilo zapisano, da Hornaceku nemudoma prenehajo pristojnosti v klubu, ob njem pa se je moral posloviti tudi pomočnik Kurt Rambis.