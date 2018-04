Macron trdi, da ima dokaz o uporabi kemičnega orožja v Siriji

Pariz, 12. aprila - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes dejal, da ima dokaz, da je sirski režim v sobotnem napadu v sirski Dumi uporabil kemično orožje, in sicer najmanj klor. Ob tem je v intervjuju za televizijo TF1 napovedal, da bo Francija na to odgovorila takrat, ko se bo za to odločila, poročajo tuje tiskovne agencije.