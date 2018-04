Poslanka Sluga: Celje z etabliranimi strankami očitno ne bo dočakalo sanacije

Celje, 12. aprila - Poslanci DeSUS, SD in SDS so z obstrukcijo sredine seje odbora DZ za infrastrukturo, s katero so preprečili obravnavo predloga zakona za okoljsko sanacijo Celjske kotline, Celju prisolili veliko klofuto, meni predlagateljica zakona poslanka SMC Janja Sluga. Dodaja, da s temi starimi etabliranimi strankami Celje očitno ne bo dočakalo sanacije.