Furlan očitke zdravstvene preiskovalne komisije označil za neresnične

Ljubljana, 12. aprila - Vodja Specializiranega državnega tožilstva (SDT) Harij Furlan je v današnjem sporočilu za javnost znova zavrnil očitke o jemanju podkupnine, ki jih navaja zaključno poročilo zdravstvene preiskovalne komisije državnega zbora. Poudaril je, da so očitki neresnični, neutemeljeni in brez dokazov ter so posledica političnega pritiska na SDT.