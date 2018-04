Levica s peticijo proti porabi 1,2 milijarde evrov za cilje Nata

Ljubljana, 12. aprila - V stranki Levica so začeli zbiranje podpisov pod spletno peticijo proti porabi 1,2 milijarde evrov za cilje Nata. V stranki investicijo želijo ustaviti, saj menijo, da bi denar lahko namesto za oborožitev porabili za razvoj in blaginjo družbe. "Javnomnenjska anketa je pokazala, da investiciji nasprotuje 72 odstotkov vprašanih," so sporočili.