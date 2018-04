Dan odprtih vrat na finančnih uradih po državi

Ljubljana, 13. aprila - Uradi Finančne uprave RS (Furs) po državi bodo danes med 10. in 12. uro odprli vrata za obiskovalce. Na voljo jim bodo uslužbenci z informacijami s področja davkov in carin, ogledali si bodo lahko delo mobilnih oddelkov Fursa, prisluhnili predavanjem s področja davčnega opismenjevanja in se družili s športniki, zaposlenimi na Fursu.