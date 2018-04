Karitas lani v svoje programe vključila 165.000 ljudi

Žalec, 12. aprila - V različne programe Slovenske karitas je bilo lani vključenih skoraj 165.000 ljudi, od tega 30.000 otrok in 49.000 starejših. V obliki materialne pomoči, darov, dela prostovoljcev, sredstev Fiha, države in lokalnih skupnosti ter hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim so v letu 2017 pomagali skoraj 95.000 ljudem po vsej Sloveniji.