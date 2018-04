Od velikonočnega potresa pred 20 leti pomemben razvoj seizmologije v Sloveniji

Ljubljana, 12. aprila - Ob današnji 20. obletnici rušilnega potresa v Zgornjem Posočju so se dogodka spomnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Pripravili so podrobno predstavitev potresa, popotresne obnove in razvoja seizmologije. Slovenija je imela takrat sedem potresnih opazovalnic; danes ima sodobno mrežo 26 opazovalnic in si podatke v realnem času izmenjuje s tujino.