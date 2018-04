Kreativnost pomembna tudi za regionalno sodelovanje

Ljubljana, 12. aprila - V Ljubljani se danes končuje prva mednarodna konferenca Kreativni forum Ljubljana. Eden od panelov je bil namenjen tudi kreativnosti za regionalno ustvarjalnost, predvsem v regiji Zahodnega Balkana in Sredozemlja. Udeleženci panela so se strinjali, da je v današnjem času kreativnost nuja, in poudarili pomembnost osredotočenosti na mlade.