Ljubljana, 12. aprila - Ljubljanske policiste so nekaj pred 11. uro obvestili o sumljivi pošiljki, ki so jo prejeli v prostorih državnega zbora v Šubičevi ulici v Ljubljani. Trenutno potekajo aktivnosti, na kraju so gasilci in policisti. Objekta niso evakuirali, prav tako promet mimo poteka nemoteno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.