Državni revizorji pritrdili ptujski občini glede tržnice

Ptuj, 12. aprila - Državna revizijska komisija je pritrdila že nekaj časa objavljenemu javnemu razpisu Mestne občine Ptuj, s katero ta išče izvajalca gradbenih del za prenovo mestne tržnice, so danes sporočili iz občine in dodali, da so s tem izpolnjeni pogoji za nadaljevanje projekta. Večkrat preloženo odpiranje ponudb je tako predvideno za 19. april.