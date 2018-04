Sodišče EU povečalo možnosti mladih beguncev za združitev družine

Luxembourg, 12. aprila - Mladoletniki brez spremstva, ki v azilnem postopku postanejo polnoletni in nato pridobijo status begunca, ohranijo pravico do združitve družine, je danes odločilo Sodišče EU. Odločitev bi po poročanju nemškega Deutsche Welle lahko vplivala na več deset tisoč mladoletnikov brez spremstva, ki so v uniji zaprosili za azil.