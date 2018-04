Dars bo rušenje cestninskih postaj začel maja

Ljubljana, 12. aprila - Dars namerava maja začeti rušenje cestninskih postaj, saj je bil z uvedbo novega sistema DarsGo izpolnjen še zadnji pogoj za njihovo odstranitev in preureditev. Na Darsu so že izbrali izvajalca za dva od treh sklopov del, pri obeh bo sodeloval Kolektor CPG. Postaje bodo rušili postopoma, so pojasnili na Darsu.