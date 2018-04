Grožnje guvernerju Jazbecu po navedbah policije niso bile povezane z njegovo funkcijo

Ljubljana, 12. aprila - Ljubljanski policisti so zaključili kriminalistično preiskavo groženj, ki jih je bil deležen odhajajoči guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Ugotovili so, da te niso bile povezane z njegovim delom oz. funkcijo, so danes sporočili in navedli še, da bodo zoper znanega osumljenca podali kazensko ovadbo.