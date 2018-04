Na Ljubljanski borzi precejšnje zanimanje za delnice Triglava

Ljubljana, 12. aprila - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji doslej največ zanimanja pokazali za delnice Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj je obstal. Druge najbolj prometne so delnice Petrola, ki izgubljajo približno četrtino odstotka. Tretje pa so delnice Luke, katerih vrednost je pridobila 0,7 odstotka. Posledično se indeks giblje četrtino odstotka nad gladino.