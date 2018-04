V Ljubljanici najdeno truplo ni pogrešani italijanski študent

Ljubljana, 12. aprila - Ljubljanski policisti in gasilci so v sredo v reki Ljubljanici pri fužinskem gradu našli truplo moškega. Truplo, na katerem ni bilo znakov nasilja, so odkrili v okviru pregleda reke. Po opisu in značilnostih na truplu naj ne bi šlo za pogrešanega italijanskega študenta, pravi policija. Identiteta moškega za zdaj sicer ostaja neznana.