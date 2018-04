Slovenski rokometaši dobili kvalifikacijske tekmece za EP 2020

Trondheim, 12. aprila - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v norveškem Trondheimu dobila kvalifikacijske tekmece za nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in v Avstriji 2020. Slovenija bo igrala v skupini 4, v njej so še Nizozemska, Latvija in Estonija.