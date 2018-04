Slovenci po raziskavi Ogledalo Slovenije srečnejši kot pred štirimi leti

Ljubljana, 12. aprila - Slaba dva meseca pred parlamentarnimi volitvami smo prebivalci Slovenije občutno bolj srečni in optimistični, kot smo bili pred volitvami leta 2014. Medtem ko smo veliko bolj zadovoljni s stanjem v državi, pa se je znižalo naše zaupanje v institucije družbe in države, so sporočili iz agencije Valicon. Najmanj zaupamo vladni koaliciji.