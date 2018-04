Ministrstvo z nadgradnjo zdravstvene preventive proti neenakosti v zdravju

Ljubljana, 12. aprila - Ministrstvo za zdravje in NIJZ sta danes gostila začetno srečanje izvajalcev projekta nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Ključni cilj dveletnega projekta je zmanjševanje neenakosti v zdravju z vključitvijo ranljivih skupin prebivalstva v preventivne programe.