Rusija: Sirski režim prevzel nadzor nad Vzhodno Guto

Moskva, 12. aprila - Sirski režim je prevzel nadzor nad dosedanjo uporniško enklavo Vzhodna Guta blizu sirske prestolnice Damask, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kot so dodali, je dokaz za to zastava sirskega režima, ki plapola nad mestom Duma. Sirski observatorij za človekove pravice pa je sporočil, da so preostali uporniki v Dumi predali orožje.