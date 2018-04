V Novem mestu razstava grafik Izslikane metafore Mojce Zlokarnik

Novo mesto, 12. aprila - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo grafik Izslikane metafore ljubljanske akademske slikarke in grafičarke Mojce Zlokarnik. Ta kot umetnica primarno raziskuje odnose med barvnimi ploskvami in hkrati v grafike vključuje risbe s simboličnimi pomeni. Njena razstava bo v Novem mestu na ogled do 18. maja.