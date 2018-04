Gold Coast, 12. aprila - Prireditelji iger Commonwealtha, ki jih gosti avstralski Gold Coast, so sporočili, da pogrešajo že 14 športnikov. Zadnji izginuli so igralca squasha iz Sierre Leona ter atleti iz Ruande, Ugande in Gane. Že pred tem je neznano kam odšlo osem Kameruncev.