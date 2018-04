Guterresa skrbi, da bodo razmere v Siriji ušle izpod nadzora

New York/London, 12. aprila - Spričo napetosti zaradi domnevne uporabe kemičnega orožja v Siriji in groženj z vojaškim posredovanjem je generalni sekretar ZN Antonio Guterres v sredo izrazil zaskrbljenost in stalne članice Varnostnega sveta ZN posvaril pred tem, da bi dopustili, da "razmere v Siriji uidejo izpod nadzora".