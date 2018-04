Kralji končnico začeli s porazom

Las Vegas, 12. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so končnico severnoameriške lige NHL začeli s porazom. Na prvi tekmi so Vegas Golden Knights na domačem ledu slavili z 1:0, edini zadetek je padel že po treh minutah in 23 sekundah igre, ko je zadel Shea Theodore. Druga tekma bo v soboto prav tako v Las Vegasu.