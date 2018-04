Sodbo turškemu bankirju zaradi kršenja sankcij proti Iranu preložil na maj

New York, 12. aprila - Newyorški zvezni sodnik Richard Berman je v za v sredo napovedan izrek kazni turškemu bankirju Mehmetu Hakanu Atilli zaradi kršenja sankcij proti Iranu preložil na 7. maj, in sicer zaradi številnih pripomb tako tožilstva kot obrambe, ki jih mora pregledati. Tožilstvo zahteva do 20 let zapora in do 500.000 dolarjev denarne kazni.