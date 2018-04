Ameriški senatorji si prizadevajo zaščititi posebnega tožilca Muellerja

Washington, 12. aprila - Ameriški senatorji tako iz vrst demokratov kot republikancev pripravljajo zakonodajo za zaščito posebnega tožilca Roberta Muellerja pred predsednikom Donaldom Trumpom, ki naj bi ga želel odpustiti. V Beli hiši so v sredo priznali, da so zaprosili za pravno mnenje, če to lahko stori.