Pričakovani zmagi Triglava in Cinkarne Celje

Ljubljana, 11. aprila - V torek se je s srečanjem med Akson Ilirijo in Domžalami začel 9. krog drugega dela 1. SKL za ženske. V Ljubljani so zmage veselile domačinke. Izjemno razpoložene Celjanke so do zmage prišle v Mariboru, Triglav je bil zanesljivo boljši od Grosupljega. V četrtek bo na sporedu še tekma med Konjicami in Ježico.