Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da se bo Hrvaška do 17. aprila pisno izrekla o tožbi Slovenije zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe. Pisale so tudi, da je bančna preiskovalna komisija DZ danes predstavila končno poročilo o slabem poslovanju bank med letoma 2004 in 2013.