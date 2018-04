Maribor, 11. aprila - Mariborčani so se na zadnjih lokalnih volitvah leta 2014 ustrelili v koleno. Pa lahko to deloma celo razumemo: v nehvaležni izbiri med Fištravcem in Kanglerjem so se nekateri odločili za manjšo rano, večina pa je raje ostala doma, v Večeru piše Aljoša Peršak.